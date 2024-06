AfD melder om stor medlemsøkning

Tino Chrupalla, den ene av partiets to ledere, sa på partiets landsmøte lørdag at Alternativ for Tyskland (AfD) nå har over 46.880 registrerte medlemmer, en økning på 60 prosent siden januar 2023.

I løpet av den perioden har 22.000 personer meldt seg inn mens 4000 har meldt seg ut, ifølge Chrupalla.

– Med tanke på all trakassering man må tåle som medlem av AfD, så er det rett og slett et sensasjonelt tall, sa han i sin tale på landsmøtet, som pågår denne helgen i byen Essen.

Medlemstallet er likevel en brøkdel sammenlignet med de mange hundretusener som er registrerte medlemmer av de største partiene i Tyskland, det sosialdemokratiske partiet SPD og de kristenkonservative CDU/CDS.

Men interne stridigheter i statsminister Olaf Scholz' regjeringskoalisjon samt bekymringer over den trege veksten i Europas største økonomi og over krigen i Ukraina, førte til at AfD ble nest største parti på flere nasjonale meningsmålinger i fjor.

Det euroskeptiske partiet gjorde det også godt i EU-valget tidligere i juni der det ble nest størst med 15,9 prosent av stemmene, foran de tre partiene i den såkalte trafikklys-koalisjonen til statsminister Scholz.

Les også: Dagsavisen avslører: Videoene avslører at demente Liv ikke fikk medisin og bleier - ansatte spiste maten hennes

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om