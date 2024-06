Obama forsvarer Biden: – Dårlige debattkvelder skjer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Dårlige debattkvelder skjer. Stol på meg, det vet jeg, skriver Obama i et innlegg på X.

– Men dette presidentvalget er et valg mellom en som har kjempet for vanlige folk i hele sitt liv og en som kun bryr seg om seg selv. Gårsdagen endrer ikke på dette, legger han til.

Ekspertene var unisont enige om at Biden kom dårligst ut av torsdagens debatt mellom Biden og Donald Trump. Mange mente 81-åringen fremsto gammel og sløv med tidvis usammenhengende setninger. Da Biden talte på et valgmøte tidligere fredag, erkjente han delvis at debatten ikke var en innertier.

– Jeg vet jeg ikke er en ung mann lenger, for å understreke det åpenbare, sa en selvironisk Biden fra talerstolen på valgmøtet i Raleigh i Nord-Carolina.

– Jeg debatterer ikke så godt som jeg pleide. Men jeg vet hvordan man forteller sannheten, sa Biden til full jubel fra tilhengerne.

