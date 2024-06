Bolivias president sier han ikke ble varslet om kuppforsøk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dermed tilbakeviser han påstander om at regjeringen hadde fått nyss om at kuppforsøket var i gjerde.

General Juan José Zuniga ble pågrepet natt til torsdag norsk tid og er mistenkt for å stå i spissen av det mislykkede kuppet.

– Vi ble aldri informert om hva general Zuniga hadde planer om. Vi ble overrasket, sier president Luis Arce.

Før han ble pågrepet, uttalte generalen at Arce hadde bestilt oppstyret for å øke presidentens popularitet. Også dette nekter Arce for.

– Zuniga handlet etter egen vilje, sier han.