USAs høyesterett stanser opioidforlik som skjermer Sackler-familien fra søksmål

Med 5 mot 4 stemmer blokkerer høyesterettsdommerne en avtale som er utarbeidet av myndigheter på både lokalt og delstatsnivå og ofre for epidemien.

Sackler-familien, som tjente flere titalls milliarder dollar på å spre svært avhengighetsskapende opioider ut til den amerikanske befolkningen, skulle i tråd med forliket gi opp flere milliarder dollar til arbeid med å motarbeide virkningene av epidemien og også si fra seg eierskapet av selskapet.

Purdue Pharma begjærte seg konkurs etter et skred av søksmål fra delstater, fylker, urfolksgrupper, sykehus, fagforeninger og andre som anklaget selskapet for å pushe opioidet OxyContin for å tjene mest mulig penger.

Selskapet erkjente i 2021 straffskyld for tre tiltalepunkter forbundet med markedsføringen av OxyContin.

Opioidepidemien har forårsaket mer enn 500.000 overdosedødsfall i USA de siste to tiårene, ifølge amerikanske myndigheter.

Splittet høyesterett

Høyesteretts flertall slår fast at «konkurslovene ikke autoriserer denne typen ordre».

– Sackler-familien har ikke gått med på å gi noe som nærmer seg deres totale eiendeler til opioidofrene, skriver høyesterettsdommer Neil Gorsuch i avgjørelsen.

Han påpeker videre at de likevel søker en rettsordre som «fritar dem fra praktisk talt alle» anklager om bedrageri og mer alvorlige lovbrudd, «alt uten samtykke fra dem som har fremmet og ønsker å fremme slike søksmål».

Rettens mindretall retter skarp kritikk i sin dissens.

– Dagens avgjørelse tar feil av loven og er knusende for mer enn 100.000 opioidofre og deres familier. Planen var et lysende eksempel av konkurssystemet i praksis, skriver høyesterettsdommer Brett Kavanaugh i dissensen.

– Det er ikke overraskende at praktisk talt alle opioidofre og kreditorene i saken helhjertet støtter opp om godkjennelse av konkursordningen, skriver Kavanaugh videre.

Kontroversiell avtale

Avtalen som ble inngått i 2022, kom etter flere år med forhandlinger der tjenestefolk fra alle USAs delstater deltok, og mer enn 6 milliarder dollar, 64 milliarder kroner, ble satt av til å hjelpe ofrene for opioidepidemien.

USAs justisdepartement anklager Sackler-familien for å ha trukket 11 milliarder dollar ut av Perdue Pharma i tiåret som gikk før selskapet erklærte seg konkurs.

Avtalen ga også Sackler-familien full immunitet fra alle framtidige sivile søksmål, noe som skjermet deres andre verdier fra opioidrelaterte søksmål.

Den har vært på vent siden august 2023 etter innsigelser fra Biden-administrasjonen, og det er uklart hvor saken går videre.

