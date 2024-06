Rekordmange migrantbåter til Storbritannia til tross for Sunaks løfte om båtstans

Tall fra det britiske innenriksdepartementet viser at 144 personer ankom Storbritannia i tre båter tirsdag alene, noe som betyr at totalt 13.045 mennesker har tatt den farlige ferden over Den engelske kanalen hittil i år.

Det er allerede rekordmange for de første seks månedene av året.

Det er også 16 prosent høyere enn antallet som ble registrert på samme tid i fjor, (11.278) og opp 7 prosent fra samme periode i 2022 (12.206), ifølge en analyse av myndighetenes tall som nyhetsbyrået Press Association har gjort.

Rekordhøyt under Sunak

De seneste ankomstene betyr at antallet migranter som har krysset Den engelske kanalen i det som ofte er dårlige og overfylte båter, er på 50.018 i perioden som har gått siden Sunak ble statsminister i oktober 2022.

Av dem har 42.438 ankommet landet etter at Sunak lovet å «stanse båtene», noe som har vært et av hans fem nøkkelløfter for sin tid i regjering.

Sunak har blant annet kjempet for å få sende asylsøkere til Rwanda i et forsøk på skremme folk fra å komme til Storbritannia. Planene har fått sterk kritikk fra menneskerettighetsgrupper og har støtt på motgang i domstolene.

Spås dårlig valg

Likevel har over 3000 migranter og flyktninger ankommet landet siden det ble utlyst valg 22. mai.

Spørsmålet om innvandring er i tillegg en het potet i valgkampen, og saken er blant de viktigste for De konservative, som spås et særdeles dårlig valg.

Innenriksminister James Cleverly har innrømmet at tallene per nå er «for høye», men insisterer på at toryene likevel vil gjøre mer enn både Labour og Reform UK, som han hevder «ikke har noen plan» for innvandring.

Britene går til valgurnene 4. juli, neste torsdag.

