Ultraortodokse jøder må avtjene verneplikt, fastslår Israels høyesterett

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Beslutningen kommer til å skape splid internt i statsminister Benjamin Netanyahus regjering, skriver nyhetsbyrået AP. Kjennelsen gjelder kun menn.

Domstolen begrunner kjennelsen med at det ikke finnes noen lov som skiller mellom jøder som går på religiøse skoler og andre vernepliktige, og at Israels obligatoriske verneplikt gjelder for ultraortodokse statsborgere på lik linje med andre israelske statsborgere.

Ultraortodokse menn har vært omfattet av et unntak som har gjort at de slipper å bli innrullert i militæret. For de fleste andre israelske menn og kvinner er verneplikten obligatorisk.

Unntaket har i lang tid provosert den sekulære delen av det israelske samfunnet. I forbindelse med krigen på Gazastripen har indignasjonen økt.

Ultraortodokse partier, som er en viktig del av Netanyahus regjering, er sterkt imot alle endringer i det nåværende systemet. Hvis unntaket oppheves, kan de komme til å velte regjeringen, noe som i så fall vil føre til nyvalg.

Høyesteretts kjennelse kommer samtidig som krigen på Gazastripen er inne i sin niende måned og Netanyahu er under sterkt internasjonalt press til å inngå en våpenhvile med Hamas. Det er to av de ytterliggående partiene i regjeringen sterkt imot.

Det er også stadig flere israelske soldater som kommer tilbake fra Gazastripen i kister, noe som får stadig flere israelere til å kreve en slutt på krigen.

Les også: – Israel har tapt kampen om opinionen over store deler av verden