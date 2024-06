Julian Assange har landet på amerikansk territorium

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Wikileaks-grunnleggeren Assange ble løslatt fra Belmarsh-fengselet i London mandag. Deretter begynte en svært lang flytur til motsatt side av verden. Tidlig tirsdag morgen norsk tid mellomlandet flyet som har Assange om bord, i Bangkok. Etter å ha fylt drivstoff lettet flyet like etter klokka 16 norsk tid.

Like før klokka 22.30 landet flyet med Assange på Saipan i Nord-Marianene, et øyterritorium tilhørende USA vest i Stillehavet, melder nyhetsbyrået AFP. Der skal han klokka 9 onsdag lokal tid – klokka 1 norsk tid – møte i retten. Der skal han etter planen erklære seg skyldig i å ha offentliggjort hemmeligstemplet informasjon, i henhold til et forlik med amerikanske myndigheter.

Straks en fri mann

For dette skal han dømmes til 62 måneders fengsel, som tilsvarer tiden han har tilbrakt bak murene i Storbritannia, ifølge rettsdokumenter fra det amerikanske justisdepartementet. Dermed er Assange etter planen en fri mann.

Saipan ble valgt fordi øya huser en amerikansk føderal domstol. Assange skal ha ønsket å møte i en domstol i nærheten av hjemlandet Australia, men uten å måtte innom det amerikanske fastlandet.

Populært blant østasiater

Dermed blir det turistøya Saipan – som er særlig populær blant japanske, koreanske og kinesiske turister. Med sitt tropiske klima og mange sandstrender er øya det eneste amerikanske territoriet kinesiske statsborgere kan reise til uten visum.

Øya har rundt 51.000 innbyggere som er amerikanske statsborgere, men som ikke har stemmerett i presidentvalg.

Den 52 år gamle australieren har vært tiltalt for spionasje av den amerikanske regjeringen for sin rolle i 2010-lekkasjen av rundt 700.000 hemmeligstemplede dokumenter knyttet til krigene i Irak og Afghanistan.

Ytringsfrihetsorganisasjoner over hele verden har i lang tid krevd at Assange slippes fri.

