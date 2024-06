Sunaks valgkampsjef tar permisjon - etterforskes etter gamblinganklager

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I tillegg til Lee, er også hans kone Laura Roberts under etterforskning, skriver BBC. Hun stiller som kandidat i det kommende valget 4. juli.

Sunaks valgkampteam sier at Lee har tatt permisjon, og bekrefter samtidig at medlemmer av valgkampteamet undersøkes, uten å nevne noen spesifikke navn.

Den britiske gamblingskommisjonen er allerede i gang med å undersøke den britiske parlamentarikeren Craig Williams, som var en av Sunaks rådgivere.

Onsdag ble det også kjent at en av Sunaks livvakter var pågrepet etter at han skal sa satt 100 pund på at Sunak ville utlyse valg i juli, bare noen dager før han gjorde det.

Valget er satt til 4. juli, noe som kom som en overraskelse for de fleste. På forhånd var det ventet at valget ville finne sted i høst.

