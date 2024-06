Russland og Vietnam knytter tettere bånd

Russlands president Vladimir Putin ankom Vietnam torsdag. Sammen med president To Lam har han inngått avtaler om samarbeid på områder som utdanning, vitenskap, olje- og gassleting og helse. De ble også enige om et «veikart» for et senter for atomforskning i Vietnam.

– Vi ønsker å fremme forsvars- og sikkerhetssamarbeid, svare på utradisjonelle sikkerhetsutfordringer med grunnlag i internasjonal lov og praksis, samt bidra til verdensfred og sikkerhet, sa To Lam etter et møte med Putin.

Mindre omfattende

Putin omtaler Vietnam som «en tillitsfull venn og partner».

Avtalene som Russland og Vietnam har inngått, er ikke like omfattende som samarbeidet Russland og Nord-Korea inngikk onsdag, blant annet om militært samarbeid i tilfelle væpnet konflikt.

Viktig for Vietnam

Putins besøk i land som Nord-Korea, Vietnam og Kina er forsøk på få Russland ut av den internasjonale isolasjonen. Det mener analytiker Nguyen Khac Giang ved Iseas-Yusof Ishak-instituttet i Singapore.

Russland er viktig for Vietnam av to grunner, ifølge Giang: Russland er Vietnams største leverandør av forsvarsmateriell, og russisk oljeleteteknologi er svært viktig i for Vietnam i striden om suverenitet i Sør-Kinahavet.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)