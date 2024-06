Leger Uten Grenser: Krisen i Sudan er en av de verste verden har sett på flere tiår

– Likevel er den humanitære responsen svært utilstrekkelig, skriver Christos Christou, som er MSFs internasjonale direktør, på X/Twitter.

Han føyer til at lidelsene i Sudan er ekstreme over hele landet, og at behovet for hjelp øker for hver dag som går.

Krigen har drevet over 9 millioner mennesker på flukt. FN og hjelpeorganisasjoner anslår at over 750.000 mennesker kan bli utsatt for katastrofal matmangel og stå i fare for å sulte i hjel de kommende månedene.

Anklager om krigsforbrytelser

Kampene brøt ut i hovedstaden Khartoum mellom regjeringshæren og deres tidligere allierte i RSF-militsen i april 2023. Samme dag brøt det ut kamper i Darfur vest i landet.

Begge sider har blitt anklaget for krigsforbrytelser, blant annet for å bevisst angripe sivile og for å blokkere humanitær hjelp, til tross for advarsler om at millioner av mennesker er på randen av hungersnød.

– Vi ber alle parter om å gi humanitære hjelpearbeidere tilgang til landet fordi hjelpen vi kan tilby nå er utilstrekkelig, spesielt med tanke på å bringe mat og andre forsyninger som trengs til mennesker som ellers risikerer å sulte, sier leder Filippo Grandi i FNs flyktningorganisasjon.

USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield sier at sulten i Sudan kan nå nivåer som ikke har vært sett siden hungersnøden i Etiopia på begynnelsen av 1980-tallet. Da døde så mange som 1,2 millioner mennesker.

– Utenkelig

MSF Norge forteller at tre personer nylig ble drept og minst 27 såret i et bombeangrep mot Al-Nao-sykehuset i Omurdam, som er et av sykehusene MSF arbeider på. Én av de drepte var en lokal frivillig ved sykehuset.

– Al-Nao-sykehuset er det siste gjenværende offentlige sykehuset i Omurdam som kan håndtere tilstrømmingen av krigsskadde pasienter, skriver kommunikasjonsrådgiver Bjørn Ivar Voll i MSF Norge til NTB.

Han opplyser videre at sykehuset også tidligere har blitt rammet av angrep. I oktober i fjor ble to personer drept og fem såret da sykehuset ble truffet av en granat.

– Angrep på helseinstitusjoner burde være utenkelig, men vi er vitne til dette altfor ofte i Sudan. Dette må ta slutt nå, sier Voll.

Utenlandsk innblanding

En rekke utenlandske makter har støttet rivaliserende styrker i Sudan. Landet har blant annet utvist diplomater fra De forente arabiske emirater på grunn av beskyldninger om at de støtter RSF, mens Egypt, Tyrkia og Iran støtter regjeringshæren.

Sudans FN-ambassadør kritiserte tirsdag De forente arabiske emirater og beskyldte landet for å nøre opp under konflikten, noe den emiratiske utsendingen avviste.

FNs sikkerhetsråd krevde torsdag at RSF skulle stanse beleiringen av byen El-Fasher, der over 220 mennesker nylig har blitt drept, ifølge MSF. Alle land stemte for, med unntak av Russland, som avsto fra å stemme.









