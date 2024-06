Norge inngår ny avtale om energisamarbeid med Ukraina

En ny samarbeidsavtale ble inngått da næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) og Ukrainas energiminister Herman Halusjtsjnko møttes i Berlin mandag.

Ved siden av militær støtte til forsvarskampen mot russisk aggresjon, har Ukraina satt støtte til energisektoren høyt på prioriteringslisten over akutte, kritiske behov.

– Det er et veldig engasjement i norsk næringsliv for å bidra til å holde hjulene i gang i Ukraina. President Zelenskyj har understreket at Ukraina ønsker et tettere samarbeid med norsk næringsliv. Regjeringen vil støtte opp om dette, sier Myrseth.

Avtalen omfatter sentrale deler av energisektoren, som gass, fornybar energi, nett og drift av kraftmarkeder. Norge skal blant annet donere teknisk utstyr.

