Marion Marechal åpner for å samarbeide med Le Pen

Marechal er toppkandidaten for Eric Zemmours parti Reconquete. Søndag kvelds a hun at hun står klar til å møte Nasjonal samlings leder Jordan Bardella, partiets gallionsfigur Marine Le Pen, og andre ledere fra den franske høyrefløyblokken for å diskutere mulig samarbeid.

Zemmours parti ligger an til å få rundt 5 prosent i EU-valget og kan komme til å strekke ut en hånd til den langt større rivalen Nasjonal samling. Marechal, som også er Marine Le Pens niese, sier at «en høyrefløy-koalisjon virker for meg som viktigere enn noen gang før».

President Emmanuel Macron utløste tidligere søndag kveld politisk jordskjelv da han varslet nyvalg som følge av Nasjonal samlings fremgang i EU-valget.

