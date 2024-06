USA ber Israel være åpne om angrep på FN-skole

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Israels regjering har sagt at de kommer til å offentliggjøre mer informasjon om dette angrepet, inkludert navnene på dem som ble drept i det. Vi venter at de er helt transparente og gjør den informasjonen offentlig, sa Matthew Miller, talsmann for USAs utenriksdepartement, torsdag.

Det israelske militæret sier at de gjennomførte et presisjonsangrep mot en Hamas-kommandopost som lå inne i skolen, som ble drevet av FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA). Skolen lå i flyktningleiren Nuseirat i Deir al-Balah og huset tusenvis av internt fordrevne palestinere fra den nordlige delen av Gaza.

Ifølge Miller tror USA på Israels vurderinger om at Hamas tidvis har gjemt seg i sivil infrastruktur, men han understreker at de avventer informasjon om det siste angrepet.

– Vi har sett påstanden om at 14 barn ble drept i dette angrepet, og åpenbart, når du ser – om det stemmer – at 14 barn ble drept, så er ikke de terrorister, sa Miller.

De drepte og sårede fra angrepet ble fraktet til al-Aqsa-sykehuset i Deir al-Balah. Sykehuset opplyste torsdag ettermiddag å ha tatt imot 33 drepte i angrepet, blant dem 14 barn, men dette ble senere nedjustert. Millers uttalelse kom før dette.