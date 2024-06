Trump ber om å slippe munnkurv etter avgjørelsen i hysjpengesaken

Før rettssaken startet innførte dommer Juan Merchan restriksjoner på Donald Trumps ytringer om jurymedlemmer, vitner og andre involverte i saken.

Tiltaket kom etter det statsadvokat Alvin Bragg beskrev som lang historikk med provoserende og truende uttalelser om folk som har vært involvert i rettssakene mot ham.

– Nå som saken er ferdig, rettferdiggjør ikke argumentene fra myndighetene og domstolen å opprettholde restriksjonene på ytringsfriheten til president Trump, skriver Trumps advokat Todd Blanche.

Trump ble før helga kjent skyldig i alle 34 punkter i tiltalen mot seg. Han sto tiltalt for å ha brutt regnskapsloven i forbindelse med at hans personlige advokat betalte pornostjernen Stormy Daniels for å holde tett om en affære hun hevder å ha hatt med Trump.

Trump nekter for å ha gjort noe galt, og hevder det er snakk om en skinnrettssak og at dommen er politisk. Han har varslet anke. Straffutmåling i saken er i juli.

