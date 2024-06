Kona til Spanias statsminister innkalt til retten i korrupsjonssak

Stevningen kommer etter at en domstol i forrige uke avviste påtalemyndighetens forespørsel om å henlegge etterforskningen mot Gómez, og indikerte at det var tilstrekkelig bevis for å rettferdiggjøre at etterforskningen holdt fram.

Gómez har blitt kalt inn som del av en innledende etterforskning av de påståtte korrupsjonsforbrytelsene i privat sektor og innflytelsessalg, heter det i rettsdokumenter AFP har sett.

Hun ble mistenkt etter at en antikorrupsjonsorganisasjon med tilknytninger til ytre høyre anmeldte henne. Organisasjonen sa at anmeldelsen var basert på medieoppslag. De har tidligere anlagt en rekke mislykkede søksmål mot politikere.

Da etterforskningen ble kjent, sa statsminister Pedro Sánchez at han vurderte å trekke seg. Etter å ha tenkt over saken i fem dager, valgte han å bli sittende.