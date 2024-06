Indias statsminister gjenvalgt i hellig by

Det er tredje gang lederne for det hindunasjonalistiske partiet BJP har vunnet i valgkretsen i den hellige byen ved bredden av Ganges.

Valgkommisjonen utropte Modi til vinner med 612.970 stemmer. Det er over 152.000 flere enn den nærmeste av de seks utfordrerne som stilte mot ham.

Det ligger an til seier, men ikke noe valgskred, for Modis BJP-ledede allianse, viser foreløpige tall mens opptellingen av stemmene går mot slutten. For første gang på et tiår kan statsministerens parti ende opp uten å ha flertall alene.

Lederen for opposisjonspartiet Congress, Rahul Gandhi, vant i sin valgkrets. Han er barn, barnebarn og oldebarn av noen av Indias mest kjente statsministre, henholdsvis Rajiv Gandhi, Indira Gandhi og Jawaharlal Nehru. Sistnevnte var landets første statsminister etter uavhengigheten fra britene.