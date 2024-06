To menn skutt og drept i Norrköping

Det ble satt opp politisperringer rundt en boligblokk, og flere politipatruljer rykket ut.

– Vi fikk melding av en beboer klokka 0.08 om at hen hadde hørt lyder som ikke hører hjemme i en boligblokk, så vi sendte patruljer til stedet og kunne konstatere at det hadde skjedd et grovt våpenlovbrudd, sa politiets pressetalsperson Mats Pettersson natt til mandag.

Svensk politi leter etter ytterligere en gjerningsperson, og et stort område, både innendørs og utendørs, var sperret av.

– Det gjelder to menn som er skutt, men jeg kan ikke kommentere nærmere om mennene nå. Vi har innledet drapsetterforskning, sa Pettersson mandag morgen. Han sa videre at politiet har gjort flere funn som kan være nyttige i etterforskningen, og at det er flere personer politiet vil avhøre.

Det ble også meldt om skyting inn i en leilighet i Göteborg natt til mandag. Politiet forteller til Göteborgs-Posten at det ble skutt inn gjennom et vindu i en leilighet der tre personer var hjemme, men at ingen ble truffet. Ingen er pågrepet.

– Det er skutt flere skudd rett inn gjennom et vindu, og selv om ingen ble truffet, så er det såpass nære og alvorlig at vi har startet etterforskning av grove våpenlovbrudd og drapsforsøk, sier Morten Gunneng i politiet til TT.

Les også: Volden i Sverige er sjokkerende

Les også: – Nå har vi en veldig dystopisk situasjon her i Sverige (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen