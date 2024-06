Brexit-general Farage gjør comeback – stiller til valg i Storbritannia

– Jeg har ombestemt meg. Jeg kommer til å stille, sa Farage til pressen mandag da han kunngjorde at han stiller til valg på ny nasjonalforsamling 4. juli. Han vil også komme tilbake som leder for det høyrepopulistiske partiet.

Reform UK får dermed tilbake sin frontfigur foran valget. Farage skal kjempe om parlamentsplassen i valgdistriktet Clacton, en badeby sørøst i England. Under folkeavstemningen i 2016 var det her overveldende flertall for brexit.

60 år gamle Farage, som i sin tid også ledet uavhengighetspartiet UKIP, var blant frontfigurene i kampen som førte til at Storbritannia forlot EU.

Farage relanserte i november 2020 sitt brexitparti under navnet Reform UK for å kjempe mot koronanedstenging. Året etter gikk han av som leder for partiet og erklærte at han pensjonerer seg fra partipolitikken for godt.

Farage sluttet også i politikken etter folkeavstemningen om EU-utmeldelse i 2016. To år senere var populisten tilbake med et reformert brexit-parti.

I en meningsmåling gjennomført av More in Common dagen etter at statsminister Rishi Sunak i mai utlyste nyvalg, fikk Reform UK 10 prosents oppslutning. Sunaks konservative parti fikk 27 prosent, mens Labour fikk 44 prosent på målingen, der resultatene var i tråd med meningsmålinger fra andre institutter.