Hevder Egypt ikke vil gjenåpne Rafah-overgangen før Israel trekker seg tilbake

Det er TV-kanalen Al Qahera som siterer en høyt plassert kilde på opplysningen.

Søndag har representanter for USA, Egypt og Israel hatt samtaler om en mulig gjenåpning av grenseovergangen, som har vært svært viktig for tilførselen av nødhjelp inn til Gazastripen.

Grenseovergangen har vært stengt siden Israel tok kontroll over den palestinske siden for snart fire uker siden. Egypt og Israel har siden anklaget hverandre for å være hovedårsaken til at overgangen er stengt.

Egypt har fryktet at Israel ville åpne grensen for fordrevne palestinere, og på den måten tvinge fram en stor flyktningstrøm mot Egypt. Landet har derfor også stengt grensen på egyptisk side, dermed kommer det ikke lenger nødhjelp inn til Gaza via Egypt.