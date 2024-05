Skattesaken mot Shakira henlegges

Avgjørelsen kom etter at spansk påtalemyndighet onsdag ba om at saken om at stjernen unndro seg skatt i 2018 henlegges på grunn av mangel på bevis.

I fjor unngikk artisten rettssak i en separat skatteunndragelses-sak ved å inngå et forlik og betale en saftig bot på 7,3 millioner euro, som tilsvarte halvparten av beløpet hun skyldte. Den saken dreide seg om skatteunndragelse i årene 2012–2014.

Colombianeren bodde i Barcelona da hun var sammen med den tidligere fotballspilleren Gerard Piqué, men ifølge henne selv flyttet hun ikke dit på heltid før deres eldste barn begynte på skolen i 2014.