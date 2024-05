Eden Golan om demonstrasjonene i Malmö: – Jeg har ikke sett dem

Artisten har vært skjermet for de massive demonstrasjonene som torsdag ettermiddag har foregått i Malmö sentrum. Tusenvis er samlet for å markere motstand mot at Israel får delta i sangkonkurransen.

– Jeg har ikke sett demonstrasjonene. Jeg er her, jeg er fokusert på musikk, glede og kjærlighet, og det er det som betyr noe i dag, sier Golan til NTB.

Under generalprøvene før torsdagens semifinale, har det vært tilløp til buing etter Israels nummer. På spørsmål fra pressen om buingen, sier artisten at hun fokuserer på det positive.

– Det er også så mye god energi og gode vibber fra folk. Jeg kom for å gi hjertet mitt, og gi alt for å synge og vise fram vår stemme og representere landet mitt med stolthet. Og det er alt som betyr noe, sier hun.

