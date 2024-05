Medier: Dommer utsetter dokumentsaken mot Trump på ubestemt tid

Reuters viser til rettsdokumenter. Dommer i saken er Aileen Cannon, som i sin tid ble utnevnt av Trump. Oppstarten var i utgangspunktet satt til 20. mai, men Cannon sier at det nå ikke er mulig på grunn av antallet begjæringer til retten.

Hun har ikke satt noen ny dato for saken.

Det var i august 2022 at FBI-agenter tok seg inn i Trumps bolig Mar-a-Lago der de fant rundt 13.000 dokumenter lagret i kasser som sto stablet i boligens dusjrom, baderom, soverom, på et kontor og i et lagerrom. Blant dem var topphemmelige dokumenter som omhandlet militære spørsmål og USAs atomvåpenprogram.

31 av tiltalepunktene dreier seg om brudd på USAs spionasjelov, men Trump nekter straffskyld og har hevdet at han som president hadde myndighet til å avgradere dokumentene og derfor kunne ha dem.

Saken føres av spesialetterforsker Jack Smith.

