Israels president: Amerikanske universiteter er «infisert av antisemittisme»

– Vi ser fremtredende akademiske institusjoner, historie-, kultur- og utdanningsinstitusjoner som er infisert av hat og antisemittisme drevet av arroganse og uvitenhet, sier han i en uttalelse.

Uttalelsen kommer etter det han kaller «trusler og fiendtligheter» mot jødiske studenter på «universiteter over hele USA». Han mener også at protestene er del av en trend med økende antisemittisme.

– Vi ser med forferdelse på at grusomhetene mot Israel 7. oktober feires og rettferdiggjøres.

Demonstranter har samlet seg på minst 30 amerikanske universiteter siden forrige måned. De fleste av dem har satt opp teltleirer for å protestere mot de økende dødstallene på Gazastripen.

Spesielt på Columbia-universitetet i New York og ved University of California in Los Angeles (UCLA) har det oppstått sammenstøt mellom politi og demonstranter.

Les også: Kvinne dømt for jødehat: «Verden vil ikke ha mer av jøder»