Første asylsøker fra Storbritannia har dratt frivillig til Rwanda

Landet har planer om å tvangsforflytte mange asylsøkere Rwanda, men de tilbyr også 3000 pund til asylsøkere som reiser frivillig. Beløpet tilsvarer over 40.000 norske kroner.

Avisen oppgir ikke kilde til nyheten. De skriver at asylsøkeren kommer fra et afrikansk land, og at han ble sendt på vanlig rutefly. Storbritannias myndigheter har ikke kommentert saken.

Titusenvis av asylsøkere har ankommet Storbritannia i små båter de siste årene. Den britiske regjeringen har brukt to år på å få godkjent et kontroversielt forslag om å sende mange av dem til Rwanda – 6400 kilometer unna.

I forrige uke fikk forslaget grønt lys i parlamentet, og tvungne utsendelser skal etter sigende starte om noen måneder.

