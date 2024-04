Kinas president besøker Europa for første gang på fem år

I år er det 60 år siden Frankrike innledet diplomatiske bånd med Folkerepublikken Kina.

Mandag ble det bekreftet at Xi ankommer Frankrike på et to dager langt statsbesøk 6. mai. Etter alt å dømme står krigen i Ukraina på dagsordenen, samt handelsforbindelsene mellom Kina og Europa.

Sist gang Xi var i Europa var i 2019, før koronapandemien og krigen i Ukraina. Også da gikk turen til Frankrike, i tillegg til Italia og Monaco.

Denne gangen har Xi valgt å besøke Serbia og Ungarn – to europeiske land som står på relativt god fot med Russland. Serbia er ikke medlem av EU, mens Ungarn ledes av en regjering som gang på gang har kommet på kant med Brussel.

Etter planen skal Xi være i Europa fra 5. til 10. mai.

– Kina ser fram til å arbeide med Frankrike om ytterligere å øke den gjensidige politiske tilliten, solidariteten og samarbeidet, sier Lin Jian, talmann for Kinas utenriksdepartement.

Kina har gjentatte ganger ytret ønske om et tettere samarbeid med Europa, samtidig som forholdet til USA er anstrengt. Emmanuel Macron har flere ganger tatt til orde for at Europa må stå friere i forhold til USA, ikke minst militært.