Erdogan utsetter møte med Biden i Det hvite hus

Utsettelsen skjer som følge av endringer i Erdogans planer, opplyser en tyrkisk tjenesteperson, som ønsker å være anonym.

Det vil bli satt en ny dato for møtet, men akkurat når er foreløpig ikke klart.

Det hvite hus hadde ikke offisielt kunngjort at besøket skulle finne sted, men en amerikansk tjenesteperson fortalte Reuters i slutten av mars at Det hvite hus hadde utstedt en invitasjon til Tyrkia om et møte 9. mai, som Tyrkia hadde akseptert.

