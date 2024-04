Et land i økonomisk og demokratisk krise

Mannen som nå rasende svarer tilbake, med hevet hånd, var hjemme hos flere av guttene sist uke. Han hilste på foreldre, tanter og onkler. De voksne snakket med lave stemmer om demokrati og mulig valgfusk. Mannen de følger med blikket er deres parlamentsmedlem i Ankara. Nå prøver han å argumentere seg forbi de væpnede vaktene. Jeg ser at guttene tar indre notater, dette er deres hverdag, deres fremtid, dette er Kurdistan.

Tyrkia har minst to sider. Den de fleste tenker på når de hører Tyrkia er kanskje Istanbul, en storby med kultur og historie, med Hagia Sofia, Galatatårnet, og fotball. Kalde nordmenn lengter til strendene i byer som Alanya, mat, og sol. Det er dette mange forbinder med Tyrkia, og som har ført til at landet er et yndet turistmål.

Aram Zaheri, styremedlem Rødt Oslo. (Hege Bae Nyholt)

På den andre siden som man ikke hører like mye om, er det en økonomisk krise og inflasjon på over 60 prosent. Den økonomiske krisen er spesielt hard i de kurdiske områdene i sørøst Anatolia. Dette er de samme områdene som bare for ett år siden var rammet av et stort jordskjelv, der over minst 50 000 mistet livet. Inflasjonen var der før jordskjelvet og forsterker nå krisen for de som ble rammet. Over 300 000 leiligheter ble ødelagt, 500 000 hus ble jevnet med jorden, og mer enn 20 prosent av jordbruksproduksjonen ble berørt. Det var i disse områdene jeg og andre internasjonale observatører fulgte lokalvalget, her kommer det aldri offisielle OSSE-observatører.

Jeg ble vitne til et skinndemokrati og den totale mangelen på respekt for loven

31. mars var jeg valgobservatør i Mardin-provinsen som grenser til nordlige Syria i distriktet Kerboran (tyrkisk for Dargeçit). Jeg var invitert

sammen med en rekke andre internasjonale observatører av det tyrkiske partiet Folkets likestillings- og demokratiparti (DEM).

Det jeg observerte av det såkalte tyrkiske demokratiet viste seg å være alt annet enn et demokrati. Jeg var vitne til hvordan president Recep Tayyip Erdoğan og hans parti Rettferdighets- og utviklingspartiet (AKP) misbrukte sin makt i de kurdiske områdene.

Allerede på den første skolen jeg besøkte ble jeg nektet adgang til valglokalene av politiet, noe som etter tyrkisk lov er ulovlig. Jeg og den andre valgobservatøren ble grundig studert og fotografert av politiet. Politiet var til stede ved alle valglokaler, vi ble nektet inngang til samtlige og ble fulgt av to sivile politibiler i over 10 timer. De fulgte også nøye med på tissepause, lunsj og møter.

Les også: Hvorfor vil sykehuset mitt sende meg til homofiendtlige Tyrkia? (+)

I de kurdiske områdene ble jeg vitne til mer enn bare en økonomisk krise som rammer hele landets arbeiderklasse, jeg ble vitne til et skinndemokrati og den totale mangelen på respekt for loven. Samtlige skoler som ble brukt som valglokale var omringet av enten tungt bevæpnet tyrkisk politi eller militæret og deres store pansrede biler. Flere steder ble folk forhindret fra å delta i valget. Metodene var mange, men de jeg bevitnet var sjekk av id-papirer i skoleporten (ulovlig), folk ble bedt om å forlate skolegården (ulovlig) bevæpna politi var til stede i valglokalet (ulovlig) og det ble ropt skjellsord til motstandere fra lokale AKP-kandidater. På den ene skolen brøt det ut slåsskamp i køen inn til stemmelokalet etter åpenlys provokasjon og egging, og en gammel kvinne ble hardt skadet.

Det er vanskelig å være prinsippfast når nød og sult er alternativet, noe Erdoğan vet å utnytte.

Erdoğan utnytter brutalt folks fattigdom, og det er flere dokumenterte forsøk på å kjøpe stemmer. Det mest direkte var å tilby penger mot å vise fram bilde av at man hadde stemt på Erdoğans parti, AKP. Samme parti sendte sine folk på ulike jobbsentre i regionen og tilbød arbeidsledige kontrakter mot stemmer på presidentens parti. Det er vanskelig å være prinsippfast når nød og sult er alternativet, noe Erdoğan vet å utnytte.

Jeg besøkte åtte valglokaler denne hektiske valgdagen. Noen i litt større byer, andre i små landsbyer høyt oppe i fjellene. Som i Norge brukes skoler som valglokaler. Alle steder traff jeg grupper av unger og ungdommer som bevitnet valget, trakasseringen og fortvilelsen over fusk blant naboer og familie. Disse skolene var deres egne skoler hvor de skulle møte opp til matte og gymtimen neste dag. Det de fikk se denne dagen var en oppvisning i det jeg mener er undertrykkelse og maktmisbruk. Det er den samme undertrykkelsen som prøver å frata dem deres språk, kultur og historie. For selv om dette er kurdiske områder, er undervisningen på tyrkisk. Kurdisk er regnet som “ikke-eksisterende”, det er et språk som ifølge styresmaktene ikke finnes. Skolen brukes til å prente inn den offisielle historien og forståelsen av Tyrkia, som inngår i forsøket på å vaske bort den kurdiske identiteten.

Sigrid Bonde Tusvik: Slå inn dør som arbeidsufør

Erdoğan gikk på et sviende nederlag i lokalvalget, men sitter fortsatt ved makta. Erfaringen fra tidligere er at valgte ordførere og folkevalgte blir fengsla eller skiftet ut med lojale folk, ofte fra Erdoğans parti AKP. Det frykter mange vil skje igjen nå. Erdoğan er ingen demokrat, Tyrkia er ikke et demokrati.

Med få rettigheter, jobbmuligheter og liten mulighet til å praktisere eget språk og kultur er det mange som ønsker seg bort.

“Våre unge menn ser ingen fremtid i Kurdistan”, klaget en eldre mann til oss. “De reiser til Europa fremfor å bli her og bygge landet”.

Av de fire guttene som hang på sykkelen og fulgte dramaet i skolegården vil minst en reise til Europa. Kanskje til Tyskland til en dårlig betalt jobb, kanskje enda lenger, til en av blokkområdene i de største svenske byene. En blir servitør i et turistområde, en annen utgjør et lite fnugg av de mange millionene med kurdere i storbyen Istanbul. Alle vil være langt fra fjellene, språket, kulturen og en fremtid som hadde trengt deres kloke hoder og sterke hender til å bygge opp samfunnet.

Linda Noor: Henger æresrelatert vold sammen med islam?

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen