Kim Kardashian til Det hvite hus for å diskutere fengselsreform

Møtet fant sted etter at president Joe Biden onsdag benådet flere personer dømt for ikkevoldelige narkotikalovbrudd i USA. Elleve personer ble helt benådet, mens fem fikk redusert straff.

Fire av dem som ble benådet, var med på torsdagens møte mellom Kardashian og Harris, ifølge en tjenesteperson i Det hvite hus, melder nyhetsbyrået Reuters.

Det er ingen hemmelighet at fengselsreform er en av hjertesakene til Kardashian, som for tiden studerer til å bli advokat.

Vil vinne støtte til valget

Samtidig ønsker Harris å overbevise minoritetsvelgere og unge amerikanere til å gi Biden en sjanse til ytterligere fire år i Det hvite hus.

At det nettopp er fengselsreform Harris diskuterer med Kardashian, er neppe tilfeldig. Hennes bakgrunn som statsadvokat og riksadvokat har ført til at skildringer som «hardhendt polititopp» lenge har hengt over henne.

Da hun var statsadvokat i San Francisco, skrøt hun av å ha tredoblet antallet lovbrytere sendt til statlige fengsler. Og i sin tid som riksadvokat unnlot hun å etterforske flere politiskytinger, noe som har gjort henne upopulær blant svarte velgere.

Siden den gang har imidlertid Harris vist flere tegn til å ha endret posisjon, og hun har sagt at hun støtter en reform av det amerikanske fengselssystemet.

Har bidratt til flere løslatelser

Kardashian har på sin side vært aktivt involvert i debatten om strafferettsreform de siste årene. Hun har blant annet møtt Donald Trump gjentatte ganger for å diskutere fengselspolitikk, både da han var president og i etterkant.

Realitystjernen har også bidratt til at flere fanger har blitt løslatt og kaster ofte lys på innsattes saker i sine sosiale medier, der hun har en voldsom tilhengerskare.

At Trump åpnet opp for ideen om en strafferettsreform, noe som førte til at First Step Act ble vedtatt i 2018, krediteres delvis til Kardashians engasjement.

Fengselsreformen var et sjelden eksempel på tverrpolitisk enighet under Trumps presidentskap, som selv noen av hans tøffeste kritikere har berømt.

