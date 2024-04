Trump er funnet skyldig i å ha begått et seksuelt overgrep mot Carroll for nesten tre tiår siden.

Hun tok han til retten for anklager om at ekspresidenten ødela hennes rykte som pålitelig journalist ved å nekte for at han voldtok henne, og hun fikk medhold for dette i retten.

En dommer avslo nylig Trumps krav om å få utsatt fullbyrdelsen i injuriesaken.

