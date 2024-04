Fem tenåringer terrorsiktet etter angrep mot prest i Sydney

Onsdag kveld ble det gjort flere pågripelser i forbindelse med etterforskning av personer med tilknytning til den 16 år gamle gutten som angrep en biskop i en assyrisk kirke i den australske storbyen. Biskop Mar Mari Emmanuel ble stukket i hodet og brystet under en preken som ble strømmet på nettet.

Hundrevis av politifolk deltok i en aksjon mot et nettverk de sier utgjør «en uakseptabel risiko».

Torsdag ble de fem mindreårige – som er mellom 14 og 17 år gamle – siktet. Tre av dem er siktet for å planlegge eller inngå forbund for å forberede en terrorhandling, mens de to andre er siktet for å være i besittelse av «voldelig, ekstremistisk materiale». En av tenåringene er også siktet for å ha gått med kniv på offentlig sted.

Politiet sier tenåringene er «religiøst motivert» og en del av et større nettverk.