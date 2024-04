Russisk bergingsfartøy truffet i angrep på Krim, ifølge den ukrainske marinen

Dmytro Pletentsjuk i den ukrainske marinen sier til nyhetsnettstedet Liga at de sto bak angrepet som traff bergingsfartøyet i havnebyen på den okkuperte Krim-halvøya. Meldingen gjengis blant annet i Kyiv Independent.

Kommuna stammer fra tsartiden og ble først satt i tjeneste i 1915. Det er spesialdesignet som et bergingsskip for ubåter og har en karakteristisk utforming med to skrog.

Fartøyet tjenestegjorde i to verdenskriger og ble også satt inn for å hente opp døde samt våpen og utstyr fra den russiske svartehavsflåtens flaggskip Moskva, som ble senket av ukrainske styrker i april 2022, meldte blant annet Forbes.

Den russiskinnsatte guvernøren i Sevastopol, Mikhail Razvozjajev, hevdet at et angrep med en antiskipsrakett var avverget i Sevastopol tidlig søndag, men at vrakgods hadde antent «en mindre brann» som raskt ble slukket.

Meldingen om skadene på Kommuna er ikke bekreftet fra annet hold.

