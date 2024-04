Fare for nye ras i utbrente Børsen i København

Innsatsleder Jakob Vedsted Andersen sier på en pressekonferanse fredag morgen at arbeidet nå går inn i en kritisk fase når det ødelagte stillaset som er rundt bygningen, skal tas ned.

– Vårt hovedfokus er at ingen skal komme til skade, og deretter å bevare den delen av bygningen som ikke er skadd. Men det er fare for at veggene vi har forsøkt å redde, kan rase ytterligere sammen, sier Andersen.

– Vi skal gjøre vårt ytterste, men kan ikke gi noen garantier.

Brannen i den 400 år gamle bygningen startet tirsdag og fikk raskt et voldsom forløp. Torsdag raste flere av ytterveggene mens brannmannskaper befant seg inne i brannruinen.

Årsaken til brannen er ennå ikke funnet, og torsdagens kollaps gjør at arbeidet med å finne ut av den kan ta tid.

