Ny natt med eksplosjoner i Sverige

Tidlig natt til torsdag fikk politiet i Göteborg melding om en eksplosjon i den sentrale delen av byen.

– Vi fikk en oppringing der noen beskrev det som et høyt smell, andre som en eksplosjon, sier operasjonsleder Sebastian Börjesson i Göteborg-politiet.

Inngangspartiet til boligbygningen var røykfylt, men det var ingen større materielle skader på bygningen, verken utenfor eller innendørs, opplyser han.

Natt til torsdag var det for tidlig for politiet å si om den eller de som sto bak, befant seg i en av leilighetene i bygningen. Området utenfor ble sperret av og politiets bombegruppe ble sendt til stedet for å bistå i undersøkelsene.

Senere på natten kom det melding om en eksplosjon i et boligområde i den østlige delen av Trelleborg, melder avisen Sydsvenskan.

– Døren er bortsprengt og det er en del skader på bygningen, sier operatør Rickard Nilsson i Räddningstjänsten til nyhetsbyrået TT.

Årsaken til eksplosjonen er ikke kjent og politiet ble derfor koblet inn i saken.

Les også: Skremmebildet Sverige

Les også: Stockholm: Skutt og drept med sønnen (12) som vitne

Les også: Fire tenåringer siktet etter Oslo-skyting: – På feil sted til feil tid

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen