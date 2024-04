Mannskap var inne i den nedbrente Børsen da yttervegger kollapset

Kollapsen ble fanget opp på direktebilder fra den brannherjede bygningen. Det er yttermuren mot Børsgade og gavlen mot slottsplassen ved Christiansborg som har rast.

Flere utrykningskjøretøyer rykket ut da veggene raste, ifølge TV 2.

På et pressetreff før klokken 18 sier innsatslederen i brann- og redningsetaten Hovedstadens Beredskab, Tim Ole Simonsen, at det var folk i bygget da veggen kollapset.

– Vi hadde skadesøkingsmannskaper inne i andre deler av bygget da veggen kollapset, sier Simonsen.

– Ingen skadd

Mannskapet forlot ifølge Simonsen bygget med en gang veggene raste. Ingen av mannskapene ble skadd, og det skal ikke være andre personer inne i bygget.

Det ble gjort et forsøk på å stable opp konteinere langs bygningen for å hindre at veggene kollapset, men til sist lyktes ikke det. Målet var å beholde mest mulig av de historiske murveggene i bygget fra 1600-tallet.

Beskrivelsen av skadene er torsdag nedslående.

– Skadene kunne nesten ikke blitt større. Jeg kan ikke beskrive det som noe annet enn en ruin, sier Simonsen.

Mer krevende

Årsaken til brannen er ennå ikke funnet, og torsdagens kollaps gjør at arbeidet med å finne den kan ta tid.

– Nå må alt av arbeid i bygget revurderes, det er fortsatt en risiko for kollaps i de resterende delene av bygget, forteller innsatslederen.

Brannen i Børsen startet klokka 7.30 tirsdag morgen. Kort etter klokka 8 var byggets kjente dragespir omgitt av flammer, og en halv time senere kollapset det.