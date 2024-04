Amerikanske regjeringskilder: USA har ikke gitt Israel klarsignal til bakkeoffensiv mot Rafah

Det melder nyhetsnettstedet Axios.

Nyheten kommer samme dag som USA og Israel skal ha et telefonmøte om en mulig offensiv mot Rafah med flere høytstående representanter.

Biden-administrasjonen skal ifølge opplysninger gjengitt i israelske medier ha gitt klarsignal til en israelsk bakkeoffensiv mot byen på Gazastripen. Klarsignalet kom med en betingelse om at Israel droppet et motangrep mot Iran.

Etter Irans drone- og rakettangrep mot Israel natt til søndag lovet Israels statsminister Benjamin Netanyahu at de ville svare på angrepet. Torsdag tyder mye på at USA jobber for å hindre et israelsk motangrep, av frykt for at det kan gi en mer ustabil situasjon i regionen.

Senere har USAs talspersoner nektet for at de ga grønt lys.

Telefonmøtet torsdag ledes av USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan og Israels minister for strategiske saker, Ron Dermer.

