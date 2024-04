Ber NASA hjelpe i søk etter Loch Ness-monsteret

Det er Loch Ness-senteret som har oppfordret romfartsorganisasjonen til å gi sin ekspertise i en ny jakt på den legendariske skapningen kjent som Loch Ness-monsteret. Saken er omtalt i en rekke medier, blant andre The Independent og Sky News.

Søket skal finne sted på 90-årsjubileet for Sir Edward Mountains ekspedisjon, fra 30. mai til 2. juni.

The Loch Ness Centre i Skottland. (Wikipedia)

Undervannsstøy

I fjor ble et av de største søkene av Loch Ness, en innsjø i det skotske høylandet, avsluttet. Da hadde man blant annet fanget opp høylytt undervannsstøy med en hydrofon.

Loch Ness er den nest største innsjøen i Skottland regnet i overflateareal og den største innsjøen regnet i vannmasse ettersom Loch Ness inneholder mer vann enn det er i alle innsjøer i England og Wales til sammen.

Innsjøen er mest kjent for «Nessie», som er kallenavnet for et påstått sjøuhyre som skal befinne seg i innsjøen.

Ingen bevis

Likevel har det aldri, etter flere ekspedisjoner og søk, blitt funnet noen gode bevis for at det finnes noe sjømonster i innsjøen.

Siden den første ekspedisjonen i 1934 har det vært over 1156 observasjoner registrert i det offisielle Loch Ness-monsterregisteret.

– Vi håper at Nessie-jegere rundt om i verden vil hjelpe oss å nå personer ved NASA, sier Aimee Todd fra Loch Ness Center til avisa.

– Vi håper å nå dem gjennom sosiale medier. Vi håper på deres ekspertveiledning for å hjelpe oss med våre søk etter å få svar.

Senteret håper at eksperter fra NASA kan ha avansert bildeteknologi for å skanne innsjøen.

