Savnet israelsk tenåring funnet drept

14 år gamle Benjamin Achimeir forsvant fredag, noe som utløste en omfattende leteaksjon og angrep på flere palestinske landsbyer.

Det militære sier at guttens lik ble funnet etter at han ble drept i et terrorangrep. Statsminister Benjamin Netanyahu reagerer sterkt og kaller hendelsen et avskyelig drap.

Achimeir ble meldt savnet tidlig fredag fra den jødiske utposten Malachi Hashalom i nærheten av Ramallah på den okkuperte Vestbredden.

Minst en person ble drept og flere titalls skadd da jødiske bosettere som lette etter gutten, angrep den palestinske landsbyen al-Mughayyir, 500 meter vest for Malachi Hashalom.

Bosetterne fyrte av våpen og satte fyr på en rekke boliger og biler i landsbyen, og innbyggerne svarte med å kaste stein på dem. Ordfører Amin Abu Alyah sier at hæren deretter kom for å støtte bosetterne.

En av byens innbyggere sier at hæren beordret beboerne til å samle seg utenfor landsbyen, og at over ti hus og 50 biler ble brent.

Minst 462 palestinere er drept av israelske soldater og bosettere på Vestbredden siden krigen i Gaza startet i oktober i fjor.

700.000 bosettere bor ulovlig på den okkuperte Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem, og beskyttes av den israelske hæren.

