Menneskerettsdomstolen avviser klimasøksmål mot Norge

Kjennelsen kan ikke ankes, men saken kan bli sendt tilbake til en nasjonal domstol.

Ungdommene fra Portugal gikk rettens vei for å tvinge Norge, Storbritannia, Russland, Sveits, Tyrkia, Ukraina og samtlige EU-land til å innfri sine klimaforpliktelser. Ungdommene mener både nåværende og framtidige virkninger av klimaendringene, som de tilskriver de innklagede landene, bryter menneskerettighetene deres. De viser da særlig til hetebølger, skogbranner og skogbrannrøyk som de mener påvirker deres liv, velvære, psykiske helse og hjem.

De portugisiske ungdommene klaget også inn de 33 landene for brudd på forbudet mot diskriminering.

EMD avviste også den andre av tre klimasaker som ble avgjort i Strasbourg tirsdag. Saksøker her var Damien Carême, medlem av EU-parlamentet fra Frankrikes miljøparti. Han klaget inn Frankrike til EMD i 2019 da han var ordfører i kommunen Grande-Synthe. Carême mener at utilstrekkelige klimatiltak kan utgjøre et brudd på retten til liv – og knytter det spesielt til risikoen for flom forårsaket av klimaendringer i Grande-Synthe i årene 2030–40.

Klimaaktivistene fikk medhold av EMD i én av tre saker. Sveits ble dømt i saken som er reist av en seniorkvinneforening i landet.

