«Mørkomani» for flere titals millioner som vil se solen slukne i USA

Området der solen blir helt borte, strekker seg som et belte fra Mexico, via USA og nordover til Canada.

Tidlig på ettermiddagen nådde formørkelsen Texas. Men her var det dessverre overskyet mange steder. Folk i Arkansas og lengst oppe i nordøst, i New England-statene, hadde bedre sjanser til å få sett øyeblikket når månen skygger for sola.

Mange amerikanere har strømmet til områdene der total formørkelse potensielt kan oppleves. Her har det vært planlagt festivaler, fester og massebryllup, blant annet.

Beltet der formørkelsen blir total, kalles «the path of totality». Her har det, ifølge medier, brutt ut «eclipse mania» – som kanskje kan oversettes med «mørkomani».

