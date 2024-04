Netanyahu: Ingen våpenhvile før gislene er løslatt

– Hamas håper at internasjonalt press vil føre til at Israel lemper på kravene. Det kommer ikke til å skje, sier han på halvtårsdagen for krigen.

Denne helgen foregår en ny runde med forhandlinger i Kairo om våpenhvile og løslatelse av gisler. Hamas uttalte lørdag at også de nekter å vike på kravene.

Netanyahu sier at Israel er klare for å inngå en avtale, men «ikke klare for å overgi oss». For å få fortgang i forhandlingene bør det internasjonale presset rettes mot Hamas, og ikke mot Israel, sier han.

Netanyahu hevder også at IDF kun er ett steg unna seier på slagmarken.

– Men prisen vi har betalt, er smertefull og hjerteskjærende, sier Netanyahu

