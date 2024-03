Flere tusen husstander uten strøm i Frankrike

Tre som er blåst over ende, har ført til at minst 6.000 husstander er uten strøm i den franske regionen Rhône-Alpes. Ifølge franske medier jobber strømselskapet Enedis med å få strømmen tilbake så fort som mulig. Regionen ligger sørøst i landet og inneholder blant annet storbyen Lyon.

I området Vienne, sentralt i landet, har store mengder nedbør ført til at elven Gartempe har flommet over, skriver lokale myndigheter på X (tidligere Twitter). Flere veier er oversvømt og dermed stengt for trafikk. I tillegg skriver kringkasteren France Info at flere husstander i området er evakuert.

