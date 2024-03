Paven vasket og kysset kvinnelige innsattes føtter

Paven, som har slitt med sykdom den siste tiden og avlyste en preken på palmesøndag, virket frisk og smilte da han besøkte fengselet i forstaden Rebibbia.

– Vi gjøre alle små feilsteg, store feilsteg. Men Herren venter alltid på oss med åpne armer, og han blir aldri lei av å tilgi, påpekte paven.

Det er tradisjon at det hvert år velges ut tolv personer som får føttene vasket av lederen for den katolske kirken. Ritualet er til minne om at Jesus vasket disiplenes føtter ved den siste nattverden. Frans sier fotvaskingen er en gest som retter oppmerksomheten mot det kallet det er å tjene andre.

Årets utgave skiller seg ut fordi paven Frans for første gang bare hadde valgt kvinner til fotvaskingen. Han var den første som inkludert kvinner i tradisjonen og også den første paven som valgte å vaske føttene til andre enn kristne.

Under fengselsbesøket hilste paven også på andre innsatte i tillegg til de tolv som fikk vasket føttene. Det skal også ha blitt feiret messe under pavebesøket.