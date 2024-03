«The Bear»-stjerne førstevalget til å spille Bruce Springsteen i ny film

Det er avtroppet Netflix-sjef Scott Stuber som står bak filmplanene. Scott Cooper, som sto bak den Oscar-vinnende musikkfilmen «Crazy Heart» (2009), skal skrive manus til og regissere, ifølge bransjebladet Deadline.

Produksjonsselskapet A24 ligger an til å lage filmen, og den mest aktuelle kandidaten til å spille Bruce Springsteen er «The Bear»-stjernen Jeremy Allen White.

Filmen er basert på Warren Zanes' fjorårsbok «Deliver Me from Nowhere: The Making of Bruce Springsteen's Nebraska». Der skildres Bruce Springsteens arbeid med 1982-platen «Nebraska», som begynte å ta form da han og E Street Band spilte inn låtene til bestselgende «Born in the USA».

Zanes, selv musiker og Tom Petty-biograf, satte seg ned med Springsteen for å finne ut mer om det høyt ansette albumet, som han mener har «flere lag med mysterier enn noen annen plate».

Mange kaller «Nebraska» for Springsteens sterkeste album, inspirert av Terrence Malick-filmen» Badlands» – som han omtaler i tittellåten. Andre spor er «Atlantic City», «Highway Patrolman» og «State Trooper». The Boss satte seg ned og spilte inn knippet med mørke låter alene i et leid hus, nærmest i demoversjon.

Platen overrasket mange der den kom etter store albumsuksesser som «Born To Run», «Darkness on the Edge of Town» og «The River», men havner gjerne høyt på lister over «tidenes beste»-plater.

Deadline melder at Springsteen og hans manager Jon Landau er aktivt involvert i prosjektet.