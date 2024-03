BBC-programleder fikk buksa sensurert på nordkoreansk TV

Statskontrollerte KCTV sendte en episode av «Alan Titchmarsh’s Garden Secrets» fra 2010, der bildene av programlederen ble sensurert fra livet og ned da han satt på huk i et blomsterbed.

Olabukser ses på som et symbol for vestlig imperialisme og er forbudt av det nordkoreanske regimet. Titchmarsh sier til BBC at sensureringen har gitt ham «litt gate-kred».

– Jeg har aldri ansett meg selv som en farlig og ødeleggende imperialist. Generelt regnes jeg som nokså koselig og ganske harmløs, så i bunn og grunn har det kanskje gitt meg litt gate-kred, har det ikke, spør Titchmarsh retorisk.

Olabukser har vært forbudt i Nord-Korea siden 1990-tallet, da landets daværende leder Kim Jong-il erklærte at de er et symbol for vestlig, og særlig amerikansk, imperialisme.