Kate og William sier de er rørt over all støtten

– Prinsen og prinsessen er begge enormt rørt over de hyggelige meldingene fra folk her i Storbritannia, fra Samveldet og verden rundt etter prinsessens kunngjøring, sa en talsperson for Kensington Palace i en uttalelse sent lørdag kveld.

– De er ekstremt rørt av varmen og støtten fra folk og er takknemlig for forståelsen om å vise hensyn til privatlivet på dette tidspunktet, sier talspersonen videre.

I januar gjennomgikk prinsesse Kate en mageoperasjon i London, og på det tidspunktet trodde ikke legene at hun hadde kreft. Undersøkelser i etterkant av operasjonen viste imidlertid at det var kreft, opplyste hun fredag da hun kunngjorde kreftdiagnosen. Prinsessen er nå i starten av cellegiftbehandling.

