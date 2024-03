Kampene raser ved Shifa-sykehuset for fjerde dag på rad

Det israelske militæret (IDF) truet torsdag med å bombe Shifa-sykehuset i Gaza by hvis det ikke evakueres, ifølge en journalist fra TV-kanalen Al Jazeera.

En fembarnsfar, Rabah, sier til Reuters via en chat at området er som en krigssone, og at folk er fanget i hjemmene sine mens kampene raser ute i gatene.

– Israel sendte stridsvogner til hjertet av Gaza by for å ødelegge det som er igjen av byens boliger og veier. Alt dette skjer mens en enøyd verden ser på, sier han.

Store deler av storbyen er allerede lagt i ruiner som følge av israelske angrep.

Omringet av soldater

Shifa-sykehuset er det største på Gazastripen og var fram til denne uken fortsatt delvis i drift. Mandag innledet IDF en offensiv mot sykehuset, og det har siden vært omringet av israelske soldater. Ifølge personer som befinner seg inne på sykehuset, risikerer alle som beveger seg rundt, å bli skutt av israelske snikskyttere.

Samtidig hevder det israelske militæret at de har drept 50 væpnede palestinere i kamper i området rundt sykehuset det siste døgnet. I løpet av de siste fire dagene skal 140 være drept. «Terrorist-infrastruktur» og våpenlagre er angivelig blitt funnet i bygningene, som Israel hevder blir brukt av Hamas.

Sprenger nabobygg

Øyenvitner har fortalt at døde mennesker ligger strødd i gatene rundt sykehuset, og at flere bygningene i nærheten er sprengt i stykker. En medisinstudent på sykehuset har advart om at pasienter og ansatte verken har tilgang til mat, vann eller strøm.

Hamas avviser at noen av deres krigere er drept på sykehuset og hevder i stedet at Israels styrker har drept pasienter og internt fordrevne.

I fjor høst hevdet Israel at Hamas hadde et hemmelig hovedkvarter under sykehuset. Israel har gjentatte ganger angrepet sykehuset. I november i fjor ble det også stormet av israelske soldater, hvorpå Israel hevdet at det fungerte som et kommandosenter for Hamas, noe Hamas og helsepersonell avviser.

