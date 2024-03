Hertuginne Meghan vant over søsteren i søksmål om ærekrenkelse

Bakgrunnen for søksmålet er at Samantha Markle mener søsteren ærekrenket henne gjennom TV-intervjuet med Oprah Winfrey i 2021 og Netflix-dokumentarserien «Harry & Meghan» fra 2022.

– Samantha Markle har ikke klart å legge fram bevis som støtter påstand om ærekrenkelse på nåværende tidspunkt, sa dommer Charlene Honeywell da hun forkastet søksmålet tirsdag, skriver Newsweek.

59-åringen krever 75.000 dollar – tilsvarende 789.000 norske kroner etter dagens kurs – i erstatning fra søsteren, ifølge Daily Mail.

Samantha Markles advokat sier de kommer til å anke avgjørelsen.

Thomas Markle er far til både Samantha og Meghan, men de har ikke samme mor. Hertuginnen har i intervjuer uttalt at hun er enebarn, noe søsteren mener har ødelagt ryktet hennes.

Samantha Markle har også reagert på hvordan Meghan har omtalt henne i boken «Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family fra 2020».