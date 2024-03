Stoltenberg: Uaktuelt å forlenge perioden som Nato-sjef

– Det er ikke aktuelt å forlenge perioden, sier Stoltenberg til NTB.

Stoltenberg er nå inne i sitt tiende år som Natos generalsekretær.

– Jeg er trygg på at Nato kommer til å finne en god etterfølger etter meg, sier han.

Nederlands statsminister Mark Rutte har seilt opp som den fremste kandidaten til å overta etter Stoltenberg. Han har støtte fra USA og Storbritannia, samt en rekke andre land.

Tyrkia og Ungarn har derimot gitt uttrykk for at de ikke ønsker Rutte. Nato-kilder NTB har snakket med, tror imidlertid de to landene prøver å bruke Rutte-motstanden som forhandlingskort.

Stoltenberg sier også at det har vært et privilegium å få lov til å lose Finlands og Sveriges Nato-medlemskap i havn. Mandag ble det svenske flagget for første gang heist foran Nato-hovedkvarteret i Brussel.

– Som nordmann er det ekstra hyggelig å få være den som får ønske to naboland velkommen. Det har vært en glede å jobbe tett med dem i denne prosessen, sier han.

