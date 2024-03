Røde Kors bekymret for «enorm krise» i Kongo

De ber om nær 60 millioner dollar, tilsvarende 620 millioner kroner, for å bringe livsviktig nødhjelp til 500.000 mennesker i landet.

Ifølge en melding fra FN som kom onsdag, har 100.000 mennesker blitt fordrevet i løpet av ukens tre første dager – de fleste av dem fra områder i den nordlige byen Nyanzale i den østlige provinsen Nord Kivu.

Sammenstøtene mellom opprørsgruppen M23 og kongolesiske regjeringsstyrker har blusset opp den siste tiden. Forbindelsen mellom Nord Kivu og landets hovedstad Goma har vært så å si brutt og gjort det umulig for regjeringsstyrkene å rykke fram. Torsdag vant M23-opprørere fram i nye voldelige sammenstøt, og enda flere ble tvunget på flukt.

– Dette er en krise av enormt omfang som ikke har fanget verdens oppmerksomhet, noe den burde, sier Pierre Kremer, regional visedirektør for Afrika i Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC).

Kongo, FN og vestlige land sier at Rwanda støtter opprørerne for å få kontroll over store mineralressurser, en beskyldning som myndighetene i Kigali sterkt avviser.