Minst sju drept i droneangrep mot Odesa

18 leiligheter ble ødelagt i en ni etasjer høy boligblokk som ble truffet av restene av en russisk drone i Odesa lørdag morgen, ifølge myndighetene.

Likene av en kvinne og et tre måneder gammelt barn er hentet ut av ruinene, opplyser guvernør Oleh Kiper i Odesa fylke lørdag kveld. Guvernøren sier at Shahed-dronen ble skutt ned av ukrainske luftvernraketter, og at vrakrester traff leilighetsbygget.

Odesa fylke ble angrepet av åtte droner lørdag, hvorav sju ble skutt ned, ifølge det ukrainske forsvaret.

Tidligere på dagen ble fem andre funnet drept i ruinene, blant dem et tre år gammelt barn. Minst åtte ble såret i angrepet, som også forårsaket store materielle skader.

Ytterligere én person ble drept i et droneangrep i Kharkiv fylke nordøst i Ukraina lørdag. Det var en 76 år gammel mann som ble drept da huset hans i landsbyen Velykyi Burluk ble truffet av en drone og begynte å brenne, opplyser politiet.

Et annet angrep mot byen Kharkiv ødela flere kjøretøy og bygninger, men det er ikke meldt om personskader.

President Volodymyr Zelenskyj fordømmer angrepene og gjentar at landets allierte må gi Ukraina flere luftvernraketter som kan redde liv.

